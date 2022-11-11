В Госдуму внесен законопроект о запрете видеозаписи в кинотеатрах

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Правительство РФ подготовило законопроект, которым вводится прямой запрет на аудио- и видеозапись фильмов в кинотеатрах и их фрагментов. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Документ подразумевает, что в случае нарушения кинотеатр имеет право отказать зрителю в услуге. При этом правообладатели неоднократно поддерживали введение прямого запрета на копирование фильмов или их фрагментов.

Законопроект дополнительно вводит в правовое поле понятие "кинотеатр", ранее отсутствовавшее в законодательстве. Оно определяется как "принадлежащий демонстратору фильма на праве собственности или используемый им на ином законном основании имущественный комплекс, предназначенный для показа фильмов и оказания связанных с таким показом услуг его посетителям".

Для кинотеатра, согласно проекту закона, обязательными являются зона кассового обслуживания и один или более кинозалов, где регулярно и по расписанию показывают фильмы. Кинотеатры также обяжут информировать посетителей о действиях в случае чрезвычайных ситуаций и организовывать эвакуацию при происшествиях.

Еще одна норма нового законопроекта подразумевает, что производитель, прокатчик или иной правообладатель национального фильма должен предоставить к нему субтитры и тифлокомментарий одновременно с передачей копии фильма.

Ранее кинокритик Николай Никулин объяснил, почему россиянам нравится смотреть в кинотеатрах старые фильмы. По мнению специалиста, решающую роль играет высокое качество советских картин.

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