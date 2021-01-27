The City: "Топи", "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" и новые рестораны

В четверг, 28 января, на "Кинопоиске" выходит сериал "Топи". Так называется глухая деревушка, в которой происходят мистические события. Проект сняли по сценарию Дмитрия Глуховского, автора серии книг "Метро 2033" и романа "Текст". Главная роль – у популярного актера Ивана Янковского.

Одна из самых интересных выставок прошлого года "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" снова открыта в Музее Москвы.

Ресторанный критик The City Александр Ильин рассказал, где в столице можно отведать севиче. Подробнее – в сюжете проекта The City.