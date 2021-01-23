Муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован в Москве с COVID-19

Фото: umahanov.council.gov.ru

Глава Духовного управления мусульман Азиатской части России муфтий Нафигулла Аширов в тяжелом состоянии госпитализирован с COVID-19 в одну из больниц Москвы, сообщается на сайте Духовного управления мусульман России.

"Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, член президиума Совета муфтиев России муфтий Нафигулла Аширов госпитализирован с диагнозом коронавирусная пневмония в одну из столичных больниц и находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом. Состояние 44-летнего спортсмена при этом не уточняется.