В Москве отменили ряд ограничений для театров и кинотеатров

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве отменили ряд ограничений, касающихся работы театров и кинотеатров. Ранее они были введены из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50% общей вместимости зрительного зала", – написал градоначальник.

Уточняется, что новые правила начнут действовать с 22 января.

Мэр также отметил, что в настоящее время ситуация с распространением COVID-19 в Москве внушает осторожный оптимизм. В течение последней недели каждый день выявляют от 2 до 4 тысяч новых случаев коронавируса, что значительно меньше, чем в конце декабря.

Ранее Собянин заявлял, что в новогодние праздники в столице уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией серьезно снизился. Он также сообщал об уменьшении количества госпитализаций пациентов с COVID-19 в столице.