The City: "Охота на Санту", "Продолжение экскурсии" и письмо Деду Морозу

15:00
До новогодних каникул всего пара дней, и самое время подумать, куда сходить в праздники.
Идеальный вариант для первых чисел января – комедийный боевик "Охота на Санту" с Мелом Гибсоном в главной роли.
Со 2 по 10 января в лектории музея "Гараж" пройдут кинопоказы под названием "Продолжение экскурсии". Команда Garage Screen собрала подборку фильмов, связанных с искусством. Билеты на каждый сеанс по 350 рублей.
До конца январских праздников на главной смотровой площадке страны "Панорама 360" проходят новогодние шоу для детей. Все гости смогут загадать желание и отправить письмо Деду Морозу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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