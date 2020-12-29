The City: "Охота на Санту", "Продолжение экскурсии" и письмо Деду Морозу

До новогодних каникул всего пара дней, и самое время подумать, куда сходить в праздники.

Идеальный вариант для первых чисел января – комедийный боевик "Охота на Санту" с Мелом Гибсоном в главной роли.

Со 2 по 10 января в лектории музея "Гараж" пройдут кинопоказы под названием "Продолжение экскурсии". Команда Garage Screen собрала подборку фильмов, связанных с искусством. Билеты на каждый сеанс по 350 рублей.

До конца январских праздников на главной смотровой площадке страны "Панорама 360" проходят новогодние шоу для детей. Все гости смогут загадать желание и отправить письмо Деду Морозу. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.