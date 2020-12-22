ТЦ "Охотный ряд" грозит миллионный штраф за нарушения мер против COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать по итогам повторной проверки соблюдения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Ян Поповский.
По его словам, несмотря на нарушения, выявленные на прошлой неделе, торговый центр так и не принял мер по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты.
Уточняется, что в связи с этим администрацию торгового центра пригласили в инспекцию для составления протокола. Штраф за подобные нарушения составляет до 300 тысяч рублей, а если в результате будет нанесен вред здоровью человека, то сумма может вырасти до миллиона рублей.
Ранее из-за нарушения антиковидных мер опечатали бар "Квартира" в Пресненском районе. Сообщалось, что заведение работало после 23:00. Посетители бара не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.
Бар "Квартира" в центре Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер
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