В Сети появилось фото спящих на полу возле пациента с COVID-19 медиков

Практиканты в больнице продолжали следить за пациентом с COVID-19, несмотря на усталость

В Сети опубликовали фотографию медиков, которые заснули в палате пациента с коронавирусной инфекцией. Кадр был сделан в больнице в Ленинградской области, его разместили на странице ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в соцсети "ВКонтакте".

Фото прислала старшая медсестра ковид-отделения ЦМСЧ 38 ФМБА России с мониторов наблюдения.

"Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина", – говорится в публикации.

На снимке видно, что трое врачей в защитных костюмах спят прямо на полу рядом с кроватью пациента с COVID-19. Как уточнила старшая медсестра, в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных.

Для оказания медицинской помощи человеку на смену внепланово вышли специалисты.

За последние сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса. В Москве выявлен 5 641 новый случай, в Санкт-Петербурге – 3 757, в Московской области – 1 547.