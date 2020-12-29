В Сети появилось фото спящих на полу возле пациента с COVID-19 медиков

Практиканты в больнице продолжали следить за пациентом с COVID-19, несмотря на усталость
В Сети опубликовали фотографию медиков, которые заснули в палате пациента с коронавирусной инфекцией. Кадр был сделан в больнице в Ленинградской области, его разместили на странице ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в соцсети "ВКонтакте".
Фото прислала старшая медсестра ковид-отделения ЦМСЧ 38 ФМБА России с мониторов наблюдения.
"Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина", – говорится в публикации.
На снимке видно, что трое врачей в защитных костюмах спят прямо на полу рядом с кроватью пациента с COVID-19. Как уточнила старшая медсестра, в два часа ночи в рабочей группе медиков появилось сообщение об ухудшении самочувствия одного из госпитализированных.
Для оказания медицинской помощи человеку на смену внепланово вышли специалисты.
За последние сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса. В Москве выявлен 5 641 новый случай, в Санкт-Петербурге – 3 757, в Московской области – 1 547.
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