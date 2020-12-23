ГУМ могут оштрафовать за нарушения мер профилактики COVID-19

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ГУМ на Красной площади могут оштрафовать за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский.

ОАТИ обследовала торговый центр на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Выяснилось, что ГУМ не принял меры по соблюдению посетителями требований по использованию масок и перчаток, а также требований социального дистанцирования.

Администрацию ТЦ пригласят в инспекцию для составления протокола. За такие нарушения грозит штраф до 300 тысяч рублей, а если в результате нарушений будет нанесен вред здоровью человека, – до миллиона рублей.

Ранее из-за нарушения антиковидных мер опечатали бар "Квартира" в Пресненском районе. Сообщалось, что заведение работало после 23:00. Посетители бара не соблюдали масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

