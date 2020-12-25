Маленьких пациентов Морозовской больницы поздравил "десант" Дедов Морозов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В пятницу, 25 декабря, столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов устроили красочное поздравление для маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"Полюбившийся "Новогодний десант Дедов Морозов" вновь высадился на крыши корпусов Морозовской больницы. Спасатели в костюмах главных новогодних волшебников с помощью специального снаряжения неожиданным образом появились в окнах больничных палат и подарили прекрасное настроение и много положительных эмоций детям", – говорится в сообщении.

Кроме того, участницы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, нарядившиеся в Снегурочек, также взмыли к окнам детских палат на пожарных подъемниках и удивили юных пациентов внезапным появлением.

"На смену отважного десанта пришло театрализованное шествие и шоу-перфоманс "Автобус чудес", который разыграли артисты уличных театров в сопровождении танцевальной шоу-группы и оркестра Снеговиков. Музыканты духового коллектива сыграли легендарные новогодние мелодии. Главной декорацией шоу стал украшенный сотнями светодиодных огней автобус, который проехал по территории больницы", – сообщает пресс-служба.

Отмечается, что каждый ребенок получил подарок, а артисты показали им фокусы и трюки с жонглированием. Из-за коронавируса все мероприятия прошли на уличной территории больницы, а дети наблюдали за представлением из окон палат.

"Праздничная программа организована при поддержке департамента здравоохранения Москвы в рамках традиционного фестиваля добрых дел "Зима в Морозовке", проводимого седьмой год подряд попечительским советом больницы", – сообщили Депздраве.

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