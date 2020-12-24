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Общество

15:40

Евгений Герасимов: детям необходимо новогоднее настроение, несмотря на пандемию

общество

Фото: depositphotos/CITAlliance

Детям необходимо новогоднее настроение, несмотря на пандемию, рассказал Агентству "Москва" депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Он напомнил, что встреча Нового года в Москве и по всему миру будет проходить с рядом ограничений на фоне пандемии коронавируса, в частности отменены детские елки, не работают музеи и культурные центры.

"Тем не менее новогодняя атмосфера не просто нужна, а необходима, особенно в сложные времена. И в первую очередь она необходима детям, которые ждут Новый год, волшебство этого праздника, подарки", – отметил депутат.

По его словам, именно поэтому, несмотря на пандемию, праздничные программы благотворительных фондов и волонтерских объединений сейчас в самом разгаре.

Герасимов рассказал, что сам старается участвовать в программах благотворительности. Он провел благотворительную акцию в рамках проекта "Крепкая семья" и волонтерского объединения, вручив подарки детям из малообеспеченных и многодетных семей в ЗАО.

Детям были подарены школьные наборы – портфели, наполненные нужными младшеклассникам принадлежностями. К полезным подаркам прилагались традиционные наборы сладостей, уточнил парламентарий.

"Все ребята, которым я вручал портфели и подарки, замечательные, очень любознательные, бодрые и веселые, а главное, смелые, задавали мне огромное количество вопросов. Я уверен, что они будут учиться отлично", – подчеркнул депутат.

Герасимов пожелал детям счастья и здоровья.

"Я уверен, что каждый ребенок должен быть под защитой своих родителей и государства. Это наш общий долг перед подрастающим поколением, нашими посланцами в будущее", – заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что пройденные в 2020 году испытания сплотили и закалили всех граждан страны, в том числе и представителей кабмина. Он также призвал не списывать ошибки и недочеты работы правительства на трудности, связанные с пандемией коронавируса.

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