Санта Клаус посетил Россию с подарками

Фото: noradsanta.org
Санта Клаус начал свое ежегодное турне в канун западного Рождества с посещения Дальнего Востока России. Об этом сообщает Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД).
Рождественский персонаж уже побывал в Петропавловске-Камчатском, Магадане и Курильске.
До этого Санта-Клаус успел посетить Фиджи, Новую Каледонию и Соломоновы острова. На данный момент он оставил по миру уже более 726 миллионов подарков.
Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда из-за неверно напечатанного в газете номера дети начали звонить в штаб-квартиру ПВО в надежде поговорить с Сантой. Начиная с 1958 года военные на праздник сообщают о поездках персонажа.
Владельцы торговых центров в США в 2020 году решили сохранить традицию проводить встречи детей с Санта-Клаусом. Однако из-за пандемии коронавируса сидеть на коленях у символа Рождества будет нельзя.
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