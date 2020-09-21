"Спорная территория": дача Наташи Королевой

В "Спорную территорию" обратилась певица Наташа Королева. Она устала бороться с правлением дачного кооператива, которое работает по старинке и отказывается от новых технологий.

Куда уходят взносы и почему на поселок Крекшино надвигается разруха? Ответы на это в кипе бумаг, разобраться в которых невозможно.

Кооператив взбудоражен жаркими спорами. Часть дачников ратует за перевод хозяйственной деятельности в цифровой, прозрачный формат. Другие же – абсолютно против, предпочитают платить за все наличными, а проблемы обсуждать с соседями с глазу на глаз.