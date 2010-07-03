В МОЭК рассказали, когда включат отопление в Москве

В последние дни средняя температура в столице держится на отметке 12–14 градусов. Многие москвичи начинают мерзнуть в своих домах и с нетерпением ждут отопительный сезон. Рассказываем, когда включат отопление в Москве и куда обращаться, если у вас дома холодно.

К отопительному сезону готовы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По прогнозам синоптиков, к середине недели в Москве ожидается небольшое потепление. К среде потеплеет до 17–18 градусов, а в четверг – даже до 20 градусов. Но уже в пятницу по области похолодает до 5 градусов, а в городе – до 11–13 градусов, ожидаются дожди и сильный ветер.

Пока в столице тепло, отопление включать не будут. Но при снижении температуры на длительное время в дома подадут тепло. В первую очередь это будут детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы, а затем жилые дома.





Валерий Маслов руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Отопление включается в жилых домах при наступлении температуры ниже 8 градусов в течение пяти суток. Правительство Москвы принимает решение, выпускает соответствующее распоряжение, и мы в любое время готовы включить отопление.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что столичная система ЖКХ полностью подготовлена к прохождению осенне-зимнего сезона. В этом году из-за пандемии сроки начала работ были сдвинуты на два месяца, поэтому пришлось создать дополнительные бригады, сотрудники ЖКХ работали круглосуточно. Мэр Москвы также отметил, что идет подготовка к зиме энергетических объектов, магистральных тепловых и газовых сетей, а также сетей водоканала.

К новому отопительному сезону готовы более 73 тысяч городских зданий, 13 ТЭЦ, 47 районных, 41 квартальная тепловая станция и 99 малых котельных.

Почему нельзя подать отопление за один день?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Некоторые полагают, что включить или выключить отопление в домах при изменении температуры – это из разряда "просто повернуть вентиль". Но на самом деле это сложный технологический процесс, по регламенту пуск тепла в дома рассчитан на пять дней.

Сначала осуществляется подача отопления энергоснабжающей организацией на жилые дома, и только потом запускается отопление в самом доме. Процесс должен проходить плавно, в порядке подключения потребителей, чтобы соблюсти все гидравлические параметры (давление) в распределительных сетях. Если технологические нормы не будут соблюдены, в системе отопления могут произойти аварии и сбои, в том числе на оборудовании как жилых домов, так и тепловых сетей.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора "ЖКХ Контроль" Запуск теплоносителя по трубам и нагрев его до определенной температуры требует времени и соблюдения определенного порядка. Одномоментно включить и выключить всю систему отопления, конечно, невозможно – это приведет к аварийным ситуациям.

Процедура для сворачивания процесса подачи отопления также может длиться до 5 дней. И делают это, когда среднесуточная температура в течение 5 дней подряд держится выше 8 градусов Цельсия. При этом если отопительный сезон наступил и после него пришло бабье лето, то теплоснабжение полностью не отключают.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора "ЖКХ Контроль" В этом случае может быть принято решение к переходу на периодическое протапливание. Управляющая и ресурсоснабжающая организации совместно смотрят за тем, чтобы температурно-влажностный режим в квартирах сохранялся. Но тепло уже поступает по трубам, его никто не останавливает до конца отопительного периода, до весны.

По словам Костянова, это связано с технологическими моментами, потому что в случае отключения отопления нужно сливать теплоноситель и заливать жидкость для промывки и опрессовки труб.

При периодическом протапливании батареи на ночь становятся чуть теплее, а днем холоднее, чтобы сохранялся температурный режим. "Подается тот же теплоноситель, просто он не нагревается до той температуры, которая нужна. Из-за этого батарея становится чуть прохладнее. Но давление с системы не снимается", – сообщил Костянов в диалоге с Москвой 24.

Куда звонить, если в квартире холодно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если отопительный сезон уже начался и во всем доме батареи стали теплые, а у вас до сих пор холодные, то причины могут быть разные. Возможно, кто-то из соседей сверху или снизу (возможно, в подвале) перекрыл стояк, поэтому вы не получаете тепло. Иногда бывает, что на стояке появляются воздушные пробки, то есть при подготовке к зимнему сезону в трубы проник воздух, и тепло просто не идет.





Андрей Костянов заместитель исполнительного директора "ЖКХ Контроль" В таких случаях надо обратиться в управляющую организацию, они все это дело поправят. Если появились воздушные пробки, приходит специалист, стравливает воздух, открывает кран, и к вам в дом поступает тепло.

Также в случае проблем с отоплением можно обращаться по телефонам:



8-800-100-23-29 – горячая линия по вопросам отключения отопления;

– горячая линия по вопросам отключения отопления; +7 (495) 539-59-59 – круглосуточная горячая линия МОЭК для потребителей.

"Госуслуги Москвы"

Также можно оставить заявку через мобильное приложениеНормативная температура в жилых домах должна составлять не ниже +18 градусов. Если в вашей квартире она оказалась ниже или выше нормативной, можете обращаться в управляющую компанию, в Мосжилинспекцию или позвонить на круглосуточную горячую линию МОЭК.