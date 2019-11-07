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07 ноября 2019, 16:00

Общество

"Прямо и сейчас": "вход разрешен"

"Прямо и сейчас": "вход разрешен"

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Улица Тверская. Небольшой магазинчик. Его бывший хозяин Герман Стерлигов щепетильно относился к покупателям, он сам не раз говорил, что вход запрещен, садомитам, прелюбодеям, гомосексуалистам, лезбиянкам, а любителей необычного или не традиционного секса здесь обязательно бы назвали извращенцами. Магазин православного предпринимателя Стерлигова прекратил свое существование, а в свободные палаты въехал секс-шоп.

Магазин фермерских товаров Стерлигова закрылся еще в конце мая. Тогда бизнесмен объяснил, что не хочет кормить арендодателей. Там продавали хлеб, мясо, яйца, мед. Правда, цены были высокие. Батоны по 400 рублей, гречка по 900 и так далее. Подробнее – в программе "Прямо и сейчас".

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