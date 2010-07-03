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Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 78-ю годовщину военного парада 1941 года на Красной площади, сообщает Агентство "Москва".

В церемонии участвовали представители столичного правительства, депутаты Мосгордумы, ветераны-участники исторического парада и военнослужащие Московского территориального гарнизона.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Ранее на Красной площади завершился торжественный марш в честь 78-летней годовщины парада 1941 года. В нем приняли участие 40 боевых машин времен ВОВ и около четырех тысяч человек.

Мэр Москвы поздравил ветеранов с годовщиной, выступая на торжественном марше. По словам Сергея Собянина, этот день – 7 ноября 1941 года – навсегда вошел в историю России.

"Здесь, на Красной площади, в холодный, ветреный день в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий и трудный путь на Берлин", – отметил Собянин.

До 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. С 12:00 до 14:00 в Большом театре состоится встреча ветеранов ВОВ, членов патриотических клубов и молодежных объединений.