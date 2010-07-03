Марш в честь годовщины парада 1941 года прошел в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Торжественный марш в честь 78-летней годовщины парада 1941 года по традиции прошел на Красной площади 7 ноября.

В этом году на нем присутствовали 7 тысяч гостей, из которых 1,2 тысячи – участники ВОВ, ветераны боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.

По главной площади страны прошли 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны и около четырех тысяч человек. Зрители увидели почетный караул трех видов Вооруженных сил России, военный оркестр столичного гарнизона и 60 кавалеристов Президентского полка Федеральной службы охраны (ФСО) страны.

Также у стен Кремля промаршировали 1-я танковая армия Западного военного округа (Минобороны РФ), воспитанники Суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты, 600 артистов и 250 волонтеров.

Торжественный марш состоял из двух частей: исторической и театрализованной, которые реконструируют самые яркие эпизоды Битвы под Москвой. На параде показали три сюжета: "Отстоим любимый город!", "За нами – Москва" и "Знамена первой Победы". Знаменные группы прошли со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, принимавших участие в обороне столицы.

Команду парадным расчетам "К торжественному маршу!" дал Герой России, ветеран военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко. Парад проходил с 10 утра до 10:45.

После его окончания торжественная процессия направилась к "Могиле Неизвестного Солдата" в Александровском саду для возложения венков.

Праздничные мероприятия по случаю парада продолжатся и после. С 11:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. С 12:00 до 14:00 в Большом театре состоится встреча ветеранов ВОВ, членов патриотических клубов и молодежных объединений.

Акция "Рубежи Победы" состоится в Подмосковье, возложение венков к мемориалам защитникам Москвы пройдет в Химках, Серпухове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Истре, Волоколамске.

Парад войск Красной армии состоялся в осажденной Москве 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска уже были на подступах к городу. Всего в нем участвовали 28,4 тысячи человек, участники парада торжественным маршем уходили с Красной площади прямо на фронт. Парад сыграл немаловажную роль в подъеме духа советской армии и всей страны.