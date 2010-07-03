В марше в честь годовщины парада 1941 года примут участие около четырех тысяч человек

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

Столичное правительство утвердило порядок проведения торжественного марша в честь годовщины военного парада 1941 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нынешнем году марш будет включать в себя историческую и театрализованную части. Зрители увидят знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами тех частей, которые принимали участие в Битве под Москвой.

В марше примут участие около 4 тысяч человек. По Красной площади пройдут парадные расчеты военнослужащих, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Затем мимо трибун проедет военная техника: легендарный танк Т-34, знаменитые "катюши", а еще грузовики и мотоциклы. Некоторым автомобилям и танкам больше 80-ти лет.

На торжественный марш приглашены порядка 7 тысяч гостей, среди них ветераны боевых действий, военной службы и полиции. Планируется, что мероприятия посетят четыре участника парада 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них исполнилось 97 лет.

В связи с проведением парада в центре Москвы ограничат движение автомобилей. 7 ноября Ильинку и Варварку закроют с 6 утра до 13:00, а на Моховой улице и на Петровке введут ограничения от Театральной площади до Театрального проезда.

