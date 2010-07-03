В Гидрометцентре не видят необходимости разгонять облака в Москве 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Гидрометцентре не видят необходимости разгонять облака в столице 7 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.

По словам специалиста, в четверг в городе будет облачно с прояснениями, местами могут выпасть небольшие осадки. Днем температура воздуха прогреется максимум до +8 градусов.

"В такую погоду разгонять облака – неблагодарное дело, потому что они занимают большие площади и это не конвективные летние облака, это уже облачность другого типа, ее разгонять не имеет смысла. Сильных осадков не стоит ожидать", – сказал Киктев.

Ранее на Красной площади прошла репетиция марша в честь в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года. По брусчатке промаршировали учащиеся военных училищ: кадеты академии МЧС, будущие офицеры инженерных, воздушно-десантных и других войск.

Затем на площадь выехала военная техника. Среди них легендарный танк Т-34, знаменитые "катюши", а еще грузовики и мотоциклы. Некоторым автомобилям и танкам больше 80-ти лет. Для участия в параде их привезли из Красногорска.

Сам марш в честь военного парада пройдет 7 ноября на Красной площади. Его участниками станут более трех тысяч человек, включая жителей Москвы и военнослужащих.

В этом году исполняется 78 лет со дня исторического военного парада. Впервые его провели на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Участники прямо с Красной площади отправлялись на передовую. Парад поднял боевой дух армии и тех, кто находился в тылу.

