Репетиция марша в честь военного парада 1941 года состоялась на Красной площади

На Красной площади состоялась репетиция марша в честь военного парада 1941 года

Репетиция марша в честь в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года состоялась на Красной площади, сообщает телеканал Москва 24.

По брусчатке промаршировали учащиеся военных училищ: кадеты академии МЧС, будущие офицеры инженерных, воздушно-десантных и других войск.

Затем на площадь выехала военная техника. Среди них легендарный танк Т-34, знаменитые "катюши", а еще грузовики и мотоциклы. Некоторым автомобилям и танкам больше 80-ти лет. Для участия в параде их привезли из Красногорска.

В связи с проведением парада в центре Москвы ограничат движение автомобилей. 7 ноября Ильинку и Варварку закроют с 6 утра до 13:00, а на Моховой улице и на Петровке введут ограничения от Театральной площади до Театрального проезда.