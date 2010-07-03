Центр Москвы перекрыли из-за марша на Красной площади

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Часть улиц в центре столицы перекрыли, сообщает пресс-служба ЦОДД. Ограничения связаны с торжественным маршем в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, который проходил в этот день в 1941 году.

До 12:00 изменения действуют на участке Моховой улицы – от Большой Никитской до Тверской улицы. Участок улицы Ильинки – от Новой площади до Красной площади – недоступен до 13:00.

Перекрыта Варварка – от Старой площади до Красной площади. Недоступна площадь Васильевский спуск. Введут перекрытия и на участке Петровки – от Театральной площади, дома № 1, до Театрального проезда. Они будут актуальны с 11:00 до 14:30.

Полное перекрытие в связи с проведением демонстрации и митинга ожидается на Страстном бульваре – от улицы Большой Дмитровке до пересечения с улицей Петровкой, а также на Петровке – от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом. Изменения будут действовать с 13:00, движение откроют по мере прохождения колонны.

Нельзя будет проехать по Театральному проезду в районе пересечения с Петровкой. Ограничение актуально с 16:45 до 17:00. Временно закроют и парковочное пространство на указанном выше участке Страстного.