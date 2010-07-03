Маршруты наземного транспорта изменятся в центре Москвы 7 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы на время проведения шествия 7 ноября изменятся маршруты наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Изменения вводятся на время шествия на Страстном бульваре, на улице Петровке и площади Революции, они будут действовать до окончания мероприятия.

С 12:30 автобусы маршрута "а" поедут на участках от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская", а также от метро "Комсомольская" до метро "Трубная". Автобус № 15 будет ходить на участках от ВДНХ до улицы Краснопролетарской и от Новодевичьего монастыря до метро "Кропоткинская". Автобус № 38 – от Рижского вокзала до метро "Трубная".

Некоторые автобусы будут следовать с увеличенными интервалами.

Ранее информационный центр транспортного комплекса Москвы сообщил, что движение на улице Петровке и на Страстном бульваре ограничат в связи с проведением митинга в четверг, 7 ноября. Нельзя будет проехать по Театральному проезду в районе пересечения с улицей Петровка. Ограничение будет также действительно 7 ноября, с 16:45 до 17:00.

Дополнительным ограничением станет временное закрытие парковочного пространства на участке Страстного – от улицы Большой Дмитровке до пересечения с Петровкой.

