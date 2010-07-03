Движение по участку Даниловской набережной ограничат с 6 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по участку Даниловской набережной в Москве ограничат с 6 ноября по 24 августа будущего года. Об этом сообщает информационный центр столичного транспортного комплекса.

Временные ограничения движения будут введены в связи с проведением работ на инженерных сетях. Они будут действовать круглосуточно на участке Даниловской набережной в районе пересечения с Железнодорожным проездом.

С мая по август 2020 года движение ограничат на участке: улица Автозаводская в районе дома № 24.

Ранее сообщалось, что движение трамваев в столице между улицей 16-я Парковая и станцией метро "Семеновская" 26-27 октября и 2-4 ноября приостановят из-за ремонта путей. Вместо трамваев по маршруту будет следовать автобус № 034. При этом вводятся временные маршруты трамваев.

