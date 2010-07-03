Движение трамваев временно приостановят на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев в столице между улицей 16-я Парковая и станцией метро "Семеновская" 26-27 октября и 2-4 ноября приостановят из-за ремонта путей.

Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", вместо трамваев по маршруту будет следовать автобус №034. При этом вводятся временные маршруты трамваев.

Так, от станции Московского центрального кольца "Угрешская" до станции метро "Семеновская" поедет трамвай №12, а от района Новогиреево до "Семеновской" – №36.

Ранее стало известно, что 12 километров трамвайных путей проложат от Калужского шоссе до Троицка в ТиНАО в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова.