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Авто

16:38

ЦОДД предупредил москвичей о затруднениях на дороге

транспорт город авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили водителей о заторах на столичных дорогах. Об этом учреждение сообщило в официальном Twitter-аккаунте.

"Возможны затруднения на Бульварном и Садовом, на ТТК у Автозаводской улицы, Тульской и Нижнегородской эстакад", – заявили в ЦОДД.

Плотный поток автомобилей будет на вылетных магистралях в строну области, особенно на Волоколамском, Ленинградском и Щелковском шоссе и на проспекте Мира.

Кроме того, движение будет затруднено на внешней и внутренней сторонах МКАД в районе Бесединского моста и Волоколамского шоссе. Сложности также могут возникнуть на внутренней стороне возле Варшавского шоссе.

Заторы в Москве связаны с ранним часом пик в пятницу. Автомобилистам советуют выезжать с работы с 19:30 до 20:00.

Утром 25 октября сообщалось о заторах на МКАД в связи с ремонтными работами.

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