Собянин пригласил москвичей в музей под открытым небом на Красной площади 7 ноября

12:22
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы посетить музей под открытым небом на Красной площади 7 ноября. Об этом мэр города написал в своем Twitter-аккаунте.
"7 ноября с 12:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. Вход бесплатный для всех желающих", – написал мэр столицы.
Он отметил, что в музее будет представлена военная техника времен Великой Отечественной войны, а также там пройдут показы военной хроники и фильмов о войне.
Накануне Сергей Собянин утвердил порядок проведения марша в память о параде 7 ноября. В марше 2019 года примут участие исторические реконструкторы и знаменные группы со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, участвовавших в Битве под Москвой.
На параде представят 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Кроме того, на Красную площадь выйдут парадные расчеты военнослужащих, суворовцев, кадетов и юнармейцев. Колонна проследует 7 ноября с 10:00 до 10:45.
С трибун парад посмотрят порядка 7 тысяч гостей, в том числе 1,2 тысячи военнослужащих времен войны. Четверо из них были непосредственными участниками марша 7 ноября 1941 года. Самому старшему из них, Евгению Ануфриеву, недавно исполнилось 97 лет.
Торжественный марш на Красной площади поддержат тематической акцией "Рубежи Победы". Проект охватит подмосковные города Серпухов, Наро-Фоминск, Химки, Дмитров, Волоколамск, Истру и другие. Здесь возложат цветы к мемориалам защитников Москвы.
Торжественное шествие проводится в Москве ежегодно начиная с 2003 года. Согласно Федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", день проведения военного парада на Красной площади 7 ноября отнесен к Дням воинской славы России.
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