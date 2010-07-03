Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной военного парада 1941 года

10:29
ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-й годовщиной военного парада 7 ноября 1941 года. С речью мэр выступил на торжественном марше, который прошел на Красной площади.
По его словам, этот день – 7 ноября 1941 года – навсегда вошел в историю России.
"Здесь, на Красной площади, в холодный, ветреный день в сердцах людей загорелась надежда. Отсюда, от стен Кремля, начался долгий и трудный путь на Берлин", – отметил Собянин.
Он напомнил, что уже через полгода Россия отметит 75-летие Победы. Мэр подчеркнул, что, несмотря на годы, прошедшие со Дня Победы, во многих московских семьях по-прежнему хранятся солдатские письма и боевые награды.
"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто не вернулся с полей сражения. Они сражались за Родину, за будущее поколение. Низкий поклон вам за мирное небо, солдаты Великой Отечественной войны", – заявил он.
По словам мэра, долг россиян – продолжать дело победителей, созидать и строить великую страну.
"Мы твердо знаем – будущее России находится в надежных и сильных руках. Слава участникам парада, слава воинам-победителям, слава городу-герою Москве, ура!" – заключил глава города.
Праздничные мероприятия в городе продолжаются. С 11:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. С 12:00 до 14:00 в Большом театре состоится встреча ветеранов ВОВ, членов патриотических клубов и молодежных объединений.
Акция "Рубежи Победы" состоится в Подмосковье, возложение венков к мемориалам защитникам Москвы пройдет в Химках, Серпухове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Истре, Волоколамске.
Торжественный марш в честь 78-летней годовщины парада 1941 года прошел на Красной площади в Москве. Парад войск Красной армии состоялся в осажденной Москве 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска уже были на подступах к городу. Всего в нем участвовали 28,4 тысячи человек, участники мероприятия маршем уходили с Красной площади прямо на фронт.
Парад этого года собрал семь тысяч гостей, из них 1,2 тысячи – участники ВОВ, ветераны боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.
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