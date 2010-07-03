Марш в честь годовщины Парада 1941 года стартовал в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торжественный марш в честь 78-летней годовщины Парада 1941 года стартовал на Красной площади в Москве. На параде этого года будут присутствовать семь тысяч гостей, из них 1,2 тысячи – участники ВОВ, ветераны боевых действий, военной службы и правоохранительных органов.

С 10 утра до 10:45 по времени столицы по главной площади страны пройдут 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. В марше у стен Кремля примут участие около четырех тысяч человек.

Зрители увидят почетный караул трех видов Вооруженных сил России, военный оркестр столичного гарнизона, 60 кавалеристов Президентского полка Федеральной службы охраны (ФСО) страны.

Также по Красной площади пройдут 1-я танковая армия Западного военного округа (Минобороны РФ), воспитанники Суворовского и Московского военного музыкального училищ, кадеты, 600 артистов и 250 волонтеров.

Торжественный марш будет состоять из двух частей: исторической и театрализованной, которые реконструируют самые яркие эпизоды битвы под Москвой. Так, на параде покажут три сюжета: "Отстоим любимый город!", "За нами – Москва", "Знамена Первой Победы". Знаменные группы пройдут со штандартами фронтов и боевыми знаменами частей, принимавших участие в обороне столицы.

Команду парадным расчетам "К торжественному маршу!" даст Герой России, ветеран военных действий в Афганистане и на Северном Кавказе полковник Вячеслав Сивко. После окончания парада торжественная процессия отправится к "Могиле Неизвестного Солдата" в Александровском саду для возложения венков.

Праздничные мероприятия по случаю парада продолжатся. Так, с 11:00 до 17:00 на Красной площади будет работать музей под открытым небом. С 12:00 до 14:00 в Большом театре состоится встреча ветеранов ВОВ, членов патриотических клубов и молодежных объединений.

Акция "Рубежи Победы" состоится в Подмосковье, возложение венков к мемориалам защитникам Москвы пройдет в Химках, Серпухове, Дмитрове, Наро-Фоминске, Истре, Волоколамске.

Парад войск Красной Армии состоялся в осажденной Москве 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска уже были на подступах к городу. Всего в нем участвовали 28,4 тысячи человек, участники парада торжественным маршем уходили с Красной площади прямо на фронт. Парад сыграл немаловажную роль в подъеме духа советской армии и всей страны.