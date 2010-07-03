До 12 градусов тепла ожидается в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В среду, 6 ноября, в столице ожидается до 10–12 градусов тепла, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. По ее словам, это на 8–9 градусов выше нормы, передает РИА Новости.

В первой половине дня будет облачно с прояснениями, без осадков. А вот в послеполуденные часы возможны дожди и низкое атмосферное давление.

Ветер южный и юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет на 13 единиц ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер. Из-за ветра Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в среду атмосферное давление в городе опустится ниже нормы на 10–13 единиц. Однако синоптик отметил, что беспокоиться из-за этого не стоит.