Центр Москвы перекроют 7 ноября из-за марша на Красной площади

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в четверг, 7 ноября, из-за торжественного марша в честь 78-й годовщины военного парада на Красной площади, который проходил в этот день в 1941 году.

О перекрытиях сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

С 6:00 до 13:00 будет перекрыт участок улицы Ильинки – от Новой площади до Красной площади. Также перекроют Варварку – от Старой площади до Красной площади и площадь Васильевский спуск.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 на участке Моховой улицы – от Большой Никитской до Тверской улицы.

Также ограничения коснутся участка Петровки от Театральной площади, дома № 1, до Театрального проезда. Перекрытия будут действовать с 11:00 до 14:30.

