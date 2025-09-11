Песков заявил, что риторика Варшавы после инцидента с БПЛА не содержит ничего нового

Фото: kremlin.ru

Риторика Варшавы после инцидента с БПЛА не содержит ничего нового, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эта риторика характерна для практически всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение", – пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, новых комментариев по инциденту в Польше нет, все было сказано в заявлении Минобороны РФ. Как напомнил пресс-секретарь президента, российское ведомство также предложило консультации по ситуации.

В ночь на 10 сентября четыре польских аэропорта были закрыты из-за незапланированной военной активности. Спустя время премьер-министр республики Дональд Туск сообщил о нарушении воздушного пространства страны, охарактеризовав инцидент как "масштабную провокацию".

Политик заявил, что "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты нашли в 10 населенных пунктах Польши. В связи с этим в МИД страны был вызван временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш.

В свою очередь, Североатлантический альянс по требованию Польши применил статью 4 Договора о НАТО и приступил к консультациям. Глава государства Кароль Навроцкий также созвал заседание Совета нацбезопасности и запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН.

В Минобороны РФ, комментируя данный инцидент, сообщили, что в ночь на 10 сентября армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом дальность полета применяемых при атаке дронов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышала 700 километров.