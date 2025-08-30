30 августа, 12:13Транспорт
Ограничения введены на работу аэропорта Уфы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения ввели на работу аэропорта Уфы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
В ночь на 30 августа аналогичные ограничения вводились в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани и Нижнекамска. Спустя время они были сняты.
До этого запрет на прием и вылет воздушных судов действовал в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. За это время на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов. Позже ограничения отменили.
Пассажирка рейса Новосибирск – Москва напала на бортпроводниц