Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 04:33

Транспорт

Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропорту Казани. В данный момент обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры безопасности уже были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары и Сочи. Позже в Калуге и Саратове отменили ограничения.

Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика