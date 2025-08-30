30 августа, 04:33Транспорт
Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения также действуют в аэропорту Казани. В данный момент обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.
Этой ночью аналогичные меры безопасности уже были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары и Сочи. Позже в Калуге и Саратове отменили ограничения.
Новости регионов: 17 рейсов задержались в аэропорту Новосибирска из-за сильного тумана