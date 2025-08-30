Аэропорт Нижнекамска ввел ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также действуют в аэропорту Казани. В данный момент обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Этой ночью аналогичные меры безопасности уже были введены в аэропортах Волгограда, Калуги, Саратова, Самары и Сочи. Позже в Калуге и Саратове отменили ограничения.