Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

02:42

Транспорт

Аэропорт Сочи закрыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Спустя некоторое время меры безопасности также распространились на авиагавани Саратова и Самары.

При этом на момент публикации в калужском аэропорту ограничения уже сняли.

Самолет Лондон – Пекин приземлился в Нижневартовске из-за отказа двигателя

