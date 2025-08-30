Аэропорт Сочи закрыт на прием рейсов

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Спустя некоторое время меры безопасности также распространились на авиагавани Саратова и Самары.

При этом на момент публикации в калужском аэропорту ограничения уже сняли.