02:42Транспорт
Аэропорт Сочи закрыт на прием рейсов
Фото: depositphotos/Shebeko
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
В данный момент воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропортах Волгограда и Калуги. Спустя некоторое время меры безопасности также распространились на авиагавани Саратова и Самары.
При этом на момент публикации в калужском аэропорту ограничения уже сняли.
Самолет Лондон – Пекин приземлился в Нижневартовске из-за отказа двигателя