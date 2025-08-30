Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Ограничения на полеты введены в Саратове и Самаре

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Между тем меры безопасности были сняты в аэропорту Калуги. Воздушная гавань вновь работает в штатном режиме.

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги в ночь на 30 августа для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого такие же ограничения ввели в волгоградском аэропорту. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в этой авиагавани.

Эксперты посоветовали туристам узнавать об условиях страховки при планировании путешествия

