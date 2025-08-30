02:02Транспорт
Ограничения на полеты введены в Саратове и Самаре
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Самары. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Между тем меры безопасности были сняты в аэропорту Калуги. Воздушная гавань вновь работает в штатном режиме.
Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги в ночь на 30 августа для обеспечения безопасности полетов.
Незадолго до этого такие же ограничения ввели в волгоградском аэропорту. На момент публикации меры безопасности продолжают действовать в этой авиагавани.
