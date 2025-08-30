00:14Транспорт
Аэропорт Калуги ввел ограничения на прием и выпуск рейсов
Фото: depositphotos/joyfull
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что подобные меры вводятся для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Вечером 29 августа аналогичные ограничения также были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации обе авиагавани не принимают на посадку и не отправляют рейсы.
Ранее сообщалось, что Минтранс России отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.
