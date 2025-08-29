29 августа, 23:11Транспорт
Ограничения объявлены в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Волгограда. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Ранее СМИ сообщали, что средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.
