Ограничения объявлены в аэропорту Волгограда

Временные ограничения на полеты объявили в аэропорту Волгограда. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент воздушная гавань не принимает на посадку и не отправляет рейсы. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Ранее СМИ сообщали, что средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.