Ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент аэропорт не принимает и не отправляет самолеты для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Между тем аэропорт Саратова отменил ограничения на полеты. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы и восстанавливает график полетов.

На момент публикации временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропортах Волгограда, Самары и Сочи.

Кроме того, такие же меры безопасности вводились этой ночью в аэропорту Калуги, однако спустя некоторое время их отменили.