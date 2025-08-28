28 августа, 06:55Транспорт
Аэропорты Казани и Самары вновь открыты на прием и выпуск самолетов
Фото: depositphotos/nitinut380
Ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов отменили в аэропортах Казани и Самары, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли два самолета, которые летели в Казань, и пять рейсов, летевших в Самару.
Временные ограничения на полеты объявили в самарском аэропорту в ночь на 28 августа. Ближе к утру ограничения также распространились на воздушную гавань Казани.
Аналогичные меры безопасности вводились этой ночью в аэропортах Саратова и Сочи. Спустя некоторое время ограничения в этих аэропортах также сняли.
