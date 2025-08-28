Ограничения на полеты введены в аэропорту Самары

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Временные ограничения введены на работу аэропорта Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В данный момент аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Саратова и Сочи. Подобные меры должны обеспечить безопасность полетов в указанных регионах.

Ранее Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. Согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.