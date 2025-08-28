Аэропорты Саратова и Сочи временно закрыты на прием рейсов

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на полеты объявили в аэропортах Саратова и Сочи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее спецслужбы пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа в Северной Осетии. По данным ФСБ, для поджога самолета 25-летний россиянин купил специальное пиротехническое изделие.

До этого сообщалось, что ФАС зафиксировала чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. Признаки нарушений были обнаружены в процессе исследования формирования цен на товары и услуги общественного питания в крупных аэропортах России, где ежегодный поток пассажиров превышает один миллион человек.