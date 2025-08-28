Временные ограничения объявлены в аэропорту Казани

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Аэропорт Казани временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Саратова, Сочи и Самары. Ближе к утру ограничения отменили в первых двух, воздушные гавани продолжили работу в штатном режиме.

Тем не менее прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары все еще ограничен.