Временные ограничения объявлены в аэропорту Казани
Аэропорт Казани временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что данные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов.
Минувшей ночью аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Саратова, Сочи и Самары. Ближе к утру ограничения отменили в первых двух, воздушные гавани продолжили работу в штатном режиме.
Тем не менее прием и выпуск самолетов в аэропорту Самары все еще ограничен.
