Аэропорты Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, которые летели в Волгоград, и два рейса, следовавшие в Сочи.

"Экипажи ВС (воздушных судов. – Прим. ред.), авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Между тем ограничения продолжают действовать в аэропорту Самары. Их ввели в этой авиагавани в ночь на 28 августа для того, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.