30 августа, 06:26Транспорт
Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыты на прием рейсов
Фото: depositphotos/mike_kiev
Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
Таким образом, временные ограничения отменили во всех аэропортах страны. Этой ночью меры безопасности вводились в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани и Нижнекамска.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах вступил в силу в Подмосковье