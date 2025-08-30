Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 06:26

Транспорт

Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыты на прием рейсов

Фото: depositphotos/mike_kiev

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Таким образом, временные ограничения отменили во всех аэропортах страны. Этой ночью меры безопасности вводились в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани и Нижнекамска.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Закон о штрафах за нелегальное такси в аэропортах вступил в силу в Подмосковье

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика