Аэропорты Казани и Нижнекамска вновь открыты на прием рейсов

Фото: depositphotos/mike_kiev

Аэропорты Казани и Нижнекамска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Таким образом, временные ограничения отменили во всех аэропортах страны. Этой ночью меры безопасности вводились в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова, Самары, Сочи, Казани и Нижнекамска.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.