10 сентября, 20:27

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнекамска

Фото: 123RF/fifg

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Соответствующие меры ввели вечером 10 сентября. Они были необходимы для обеспечения безопасности перелетов.

До этого запрет на прием и выпуск самолетов действовал в авиагаванях Самары и Геленджика. Спустя некоторое время они возобновили работу в привычном режиме. В период действия ограничений в Самаре на запасном аэродроме приземлились пять воздушных судов.

Приостанавливали деятельность также аэропорты Сочи, Нижнего Новгорода и Саратова. Позже ограничения были отменены.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

транспортрегионы

