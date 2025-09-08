Форма поиска по сайту

08 сентября, 05:53

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее подобные ограничения были сняты в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Кроме того, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Однако спустя несколько часов они были отменены.

транспортрегионы

