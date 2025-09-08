08 сентября, 05:53Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее подобные ограничения были сняты в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.
Кроме того, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Нижнего Новгорода. Однако спустя несколько часов они были отменены.