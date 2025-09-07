В аэропорту Нижнего Новгорода сняты ограничения на полеты

Фото: 123RF/aarrows

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Нижнего Новгорода сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Кореняко, ограничительные меры вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Меры были предприняты в ночь на 7 сентября. Во время действия ограничений аэропорт не принимал и не выпускал ВС. До этого аналогичные ограничения были отменены в авиагавани Волгограда. Аэропорт также вернулся к штатной работе.

Кроме того, временные ограничения на работу были сняты в аэропорту Жуковский. За время их действия на запасной аэродром улетел один самолет.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.