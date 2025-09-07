03:09Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
До этого подобные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает гражданские самолеты.
Кроме того, 5 сентября аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.