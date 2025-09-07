Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

До этого подобные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань также не принимает и не выпускает гражданские самолеты.

Кроме того, 5 сентября аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.