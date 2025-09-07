Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, 5 сентября, аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. Спустя несколько часов аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Также в этот день была ограничена работа авиагавани Тамбова. Однако вскоре аэропорт возобновил прием и выпуск гражданских самолетов.