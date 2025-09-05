05 сентября, 04:45Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Тамбова
Фото: depositphotos/dell640
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
Ранее аналогичные ограничения были сняты в авиагавани Волгограда. Аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.
При этом ограничительные меры продолжают действовать в воздушной гавани Калуги. Аэропорт временно приостановил работу.
