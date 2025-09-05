Форма поиска по сайту

05 сентября, 04:45

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Тамбова

Фото: depositphotos/dell640

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в авиагавани Волгограда. Аэропорт вернулся к работе в обычном режиме.

При этом ограничительные меры продолжают действовать в воздушной гавани Калуги. Аэропорт временно приостановил работу.

транспортрегионы

