04 сентября, 23:19Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.
При этом ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Аэропорт временно приостановил работу.
Также план "Ковер" был введен в Пензенской области. В регионе действует временный запрет на использование воздушного пространства.