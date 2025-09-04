Форма поиска по сайту

04 сентября, 23:19

Транспорт

Временные ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Временные ограничения на работу сняты в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

При этом ограничения продолжают действовать в авиагавани Тамбова. Аэропорт временно приостановил работу.

Также план "Ковер" был введен в Пензенской области. В регионе действует временный запрет на использование воздушного пространства.

